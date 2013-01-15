中国重新成为全球最大清洁能源投资国

国际油市：伊朗已卖光海上石油储备，难以增加出口
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透伦敦1月14日 - 彭博新能源财经（Bloomberg New Energy Finance）周一发布报告称，受主要市场政策调整影响，去年全球清洁能源投资下降11%，但中国的此类投资却创下记录新高。
报导指出，由于像西班牙、印度和美国这样的国家减少对可再生能源项目的扶持，全球清洁能源项目总投资额降至2,687亿美元。
尽管出现下降，但2012年全球清洁能源投资额仍为历史第二高水平，仅次于2011年的创纪录水平，主要是受中国清洁能源投资同比增长20%的提振。
“清洁能源投资陷入死亡境地的传言明显言过其实。实际上，这些数据最引人关注的是（投资）下降幅度并不是很大，”彭博新能源财经执行长Michael Liebreich说。
在光伏产业投资大增带动下，去年中国投资达到创纪录的677亿美元，重新回到清洁能源第一大投资国的地位。
美国是第二大清洁能源投资国，受风能发电厂税收优惠相关疑虑影响，加上燃气价格大跌导致燃气电厂竞争激烈，去年美国清洁能源投资额下降32%至442亿美元。
因可再生能源政策调整，西班牙和意大利的清洁能源投资额分别下降68%和51%。
去年，南非和日本的清洁能源投资额强劲增长，其中南非通过招标风能和太阳能电厂项目，吸引了55亿美元的投资。（完）
(编译：侯雪苹 发稿：王燕焜)
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当
“这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代”。对于投资来说，一个充满意外的市场，既意味着风险，更意味着机会，结果的好与坏，往往就取决于是否有超越共识的前瞻判断和择势而为的行动勇气。2017年第一季度已成历史，全球金融市场发生了诸多变化，真正令人意外的，不是每一个变化本身，而是这些变化的矛盾并存。