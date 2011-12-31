三峡集团与葡萄牙EDP希望成全球领先清洁能源公司

中国长江三峡集团董事长曹广晶周五在签署购买葡萄牙公用事业公司EDP21%股份的协议之後表示,三峡集团和EDP的目标是成为一家全球领先的清洁能源公司。曹广晶在签约仪式上也表示，这次合作将成为中葡企业之间未来更加紧密合作的桥梁，尤其是在贸易、金融和旅游产业方面。路透