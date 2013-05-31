企业并购：Crest敦促Clearwire放弃Sprint的收购提议

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约5月30日 - 美国无线服务提供商Clearwire 的大股东Crest Financial周四敦促该公司不推荐Sprint Nextel 的收购方案。之前Dish Network 亦提出收购提议，与Sprint Nextel竞争。
Crest称，Clearwire应该对竞购持开放态度，并称即便Dish的收购方案似乎更佳，但对于股东来说可能仍不够好。Crest持有Clearwire约8%的股份。
据要求匿名的知情消息人士透露，Dish提出每股4.40美元的报价后，Clearwire料推迟对Sprint每股3.40美元的收购报价进行投票表决。
Clearwire称其董事会将评估最新报价，但尚未确定是否会推迟股东会议。
Clearwire股价周四收高29.31%至4.50美元。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。