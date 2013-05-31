企业并购：Crest敦促Clearwire放弃Sprint的收购提议

路透纽约5月30日 - 美国无线服务提供商Clearwire 的大股东Crest Financial周四敦促该公司不推荐Sprint Nextel 的收购方案。之前Dish Network 亦提出收购提议，与Sprint Nextel竞争。

Crest称，Clearwire应该对竞购持开放态度，并称即便Dish的收购方案似乎更佳，但对于股东来说可能仍不够好。Crest持有Clearwire约8%的股份。

据要求匿名的知情消息人士透露，Dish提出每股4.40美元的报价后，Clearwire料推迟对Sprint每股3.40美元的收购报价进行投票表决。

Clearwire称其董事会将评估最新报价，但尚未确定是否会推迟股东会议。

Clearwire股价周四收高29.31%至4.50美元。(完) (编译 李爽 审校 张涛)