美国Clearwire将在网络升级中使用华为设备

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透纽约10月26日电---美国无线服务提供商Clearwire CorpCLWR.O周五称，将在2013年开始的高速网络升级中使用华为的设备，美国政府予以批准。
Clearwire表示，和“多个联邦机构的技术部门”一起评估了该计划，该公司“非常尊重美国政府及其对国家基础设施的监管角色”。
本月稍早，美国国会一份报告称，应将华为网络设备排除于美国市场之外，因中国政府对华为的潜在影响可能构成安全威胁。
Clearwire最大的股东和客户是Sprint Nextel(S.N)，後者向美国政府提供电信服务。日本软银(9984.T)正在收购Sprint，Sprint计划使用Clearwire的高速网络增强自己的服务能力。
据Clearwire首席技术官John Saw的一份声明，该公司现有的服务中已经使用华为的设备，并计划使用华为的技术升级已经使用华为设备的网络。
他表示，公司购买的华为设备占公司“长期演进”（LTE）网络升级总预算的不足5%，并称华为设备在该网络中的地位下降。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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