独家：Clearwire股东要求Sprint提高收购报价

* 软银限制Sprint给Clearwire开价的上限为每股2.97美元--消息人士

* 部分Clearwire股东希望每股5美元,或更高

* Clearwire股价收涨15%至3.16美元

路透纽约12月13日 - Sprint Nextel(S.N)为收购ClearwireCLRW.O剩余股份开出的21亿美元价格周四似乎遇到麻烦,因后者的部分股东想要更高的出价,而软银(9984.T)则给Sprint的出价设置了上限.

Sprint已持有Clearwire公司50.45%的股份,对购买其剩余股份开出的价格为每股2.9美元,并表示可给现金紧张的Clearwire提供8亿美元的过渡性融资.由于软银已同意以约200亿美元的价格收购Sprint的70%股份,所以Sprint进行任何交易都需软银批准.

Clearwire部分股东周四对Sprint的出价表示不满,这些人总计持股约7.6%,一些股东称出价至少应提高到每股5美元.这笔交易需得到Sprint以外的持有Clearwire至少24.8%流通股的股东的同意.Sprint为美国第三大无线运营商.

Clearwire股价周四跳涨约15%至3.16美元,表明投资者预期有更高出价.Clearwire目前正在评估Sprint的出价.

不过,两位接近该交易的消息人士称,软银已告知Sprint,其不会同意高于每股2.97美元的价格.这与Sprint最近购买Eagle River Holdings LLC少数股权的出价一致.Eagle River由Clearwire的创始人Craig McCaw所有.

Sprint、Clearwire和软银都拒绝对讨论的细节置评.

第三位消息人士称,Clearwire也在就Sprint收购之外的其他战略方案进行磋商,但其未透露这些方案的细节内容.(完)

(编译 李春喜; 审校 隋芬)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。