《独家新闻》Clearwire股东要求Sprint提高收购报价,但软银对出价设置上限

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 软银限制Sprint给Clearwire开价的上限为每股2.97美元--消息人士
* 部分Clearwire股东希望每股5美元,或更高
* Clearwire股价收涨15%至3.16美元
路透纽约12月13日 - Sprint Nextel 为收购Clearwire 剩余股份开出的21亿美元价格周四似乎遇到麻烦,因后者的部分股东想要更高的出价,而软银 则给Sprint的出价设置了上限.
Sprint已持有Clearwire公司50.45%的股份,对购买其剩余股份开出的价格为每股2.9美元,并表示可给现金紧张的Clearwire提供8亿美元的过渡性融资.由于软银已同意以约200亿美元的价格收购Sprint的70%股份,所以Sprint进行任何交易都需软银批准.
Clearwire部分股东周四对Sprint的出价表示不满,这些人总计持股约7.6%,一些股东称出价至少应提高到每股5美元.这笔交易需得到Sprint以外的持有Clearwire至少24.8%流通股的股东的同意.Sprint为美国第三大无线运营商.
Clearwire股价周四跳涨约15%至3.16美元,表明投资者预期有更高出价.Clearwire目前正在评估Sprint的出价.
不过,两位接近该交易的消息人士称,软银已高知Sprint,其不会同意高于每股2.97美元的价格.这与Sprint最近购买Eagle River Holdings LLC少数股权的出价一致.Eagle River由Clearwire的创始人Craig McCaw所有.
Sprint、Clearwire和软银都拒绝对讨论的细节置评.
第三位消息人士称,Clearwire也在就Sprint收购之外的其他战略方案进行磋商,但其未透露这些方案的细节内容.(完)
(编译 李春喜; 审校 隋芬)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。