影星哈里森·福特在洛杉矶驾机迫降后受伤

图为3月5日迫降在加州Penmar高尔夫球场的飞机。 REUTERS/Lucy Nicholson

路透洛杉矶3月5日（记者 Dan Whitcomb/Piya Sinha-Roy） - 影星哈里森·福特（Harrison Ford）的公关称，福特驾驶飞机在洛杉矶一机场起飞后不久迫降在一处高尔夫球场，72岁的福特受伤。

洛杉矶消防负责人Patrick Butler表示，这架单引擎飞机从Santa Monica机场起飞后不久试图折返，但撞到了树上。飞行员被送往当地医院的途中“思维敏捷而且在说话”。

Butler拒绝确认福特在飞机上，但福特的公关Ina Treciokas发布声明确认了细节。

“福特今天驾驶一架老式飞机，在起飞后遭遇发动机故障。他只能选择紧急迫降，并安全地做到了。他受了伤，正在医院接受治疗。伤势不会危及生命，预计能够完全康复。”

福特的儿子Ben在Twitter上表示他在医院。“爸爸没事。受伤了，但没事。他的每一点都是你想象中的那个男人。他是个了不起的强人。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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