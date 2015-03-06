影星哈里森·福特在洛杉矶驾机迫降后受伤

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶3月5日 - 影星哈里森·福特（Harrison Ford）的公关称，福特驾驶飞机在洛杉矶一机场起飞后不久迫降在一处高尔夫球场，72岁的福特受伤。
洛杉矶消防负责人Patrick Butler表示，这架单引擎飞机从Santa Monica机场起飞后不久试图折返，但撞到了树上。飞行员被送往当地医院的途中“思维敏捷而且在说话”。
Butler拒绝确认福特在飞机上，但福特的公关Ina Treciokas发布声明确认了细节。
“福特今天驾驶一架老式飞机，在起飞后遭遇发动机故障。他只能选择紧急迫降，并安全地做到了。他受了伤，正在医院接受治疗。伤势不会危及生命，预计能够完全康复。”
福特的儿子Ben在Twitter上表示他在医院。“爸爸没事。受伤了，但没事。他的每一点都是你想象中的那个男人。他是个了不起的强人。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。