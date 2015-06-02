“万人迷”乔治·克鲁尼称想要孩子--报道

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透柏林6月1日 - 德国《图片报》周一援引美国影星乔治·克鲁尼称，他和妻子Amal Alamuddin想要孩子。上个月克鲁尼称为人父母并不是他优先考虑的事情。
当被《图片报》问及他和Alamuddin是否想要孩子时，克鲁尼说道：“是的，但我们并不着急。”
上月底克鲁尼对CBS表示，没有认真考虑过要孩子的事情，并称这“不在我优先考虑的名单上”。克鲁尼称，由于最近结婚以及出演电影《明日世界》，最近总是被问到这个问题。
现年54岁的克鲁尼对《图片报》表示，他年轻的时候曾梦想成为一名职业棒球运动员，后来又想当记者。他曾卖过保险，切过烟叶。
“我一直想成为一名棒球运动员，但天赋不够。我想像父亲那样成为一名记者，但不够聪明。我现在就是我自己，而且很开心。”
克鲁尼去年9月与Alamuddin在威尼斯结婚。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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