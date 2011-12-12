英国副首相对首相否决欧盟新协议十分恼火

路透伦敦12月10日电---英国报纸引述接近该国副首相克莱格(Nick Clegg)的人士称,克莱格对首相卡梅伦否决新欧盟协议十分恼火.这明显表明英国的两党执政联盟内部的裂痕扩大.

亲欧元的自由民主党人克莱格此前在公开场合一直力挺保守党首相卡梅伦.他於上周五称,英国在欧洲峰会上提出的要求合情合理,执政联盟在这一问题上的立场一致.

但独立报周日援引消息人士的话称,克莱格私下里其实非常愤怒.

"克莱格当然不认为这一交易对英国很划算,无论是对英国的就业还是经济增长."一名接近克莱格的消息人士称.

"它令我们被孤立于欧洲之外,这并不符合我们的国家利益..."消息人士称.

自由民主党人士称,他们对该报导不予置评.

欧洲周五达成一项历史性协议,同意起草新条约以深化欧元区经济一体化,但英国反对与欧盟其余26个成员国一起加入财政联盟,被孤立一边.(完)

--编译 徐文焰;审校 于春红

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