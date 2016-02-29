中国人寿将以逾233亿元人民币增持广发银行股份至逾43%

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港2月29日 - 中国最大寿险商--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)周一宣布，将以总代价逾233.12亿元人民币，向花旗集团(C.N)及IBM(IBM.N)旗下IBM Credit收购它们持有的广发银行股份；完成后，中国人寿在广发银行的持股量，将由目前的20%升至43.686%。
中国人寿在声明中表示，将悉数以自有资金支付收购代价。
是次中国人寿将按每股6.39元，分别向花旗及IBM Credit收购约30.8亿股及5.68亿股广发银行股份。
中国人寿表示，广发银行在零售、小微等领域具有较强的差异化竞争力，基础设施建设较为完善，具备未来加快发展的基础。未来双方将有机会从渠道共享、交叉销售、中后台运行整合等多方面综合协同发展。
截至去年底，广发银行在中国及澳门共有759家营业机构，经审核净资产值约975.4亿元，其2014年及2015年度除税后经审核溢利分别为120.37亿及90.64亿元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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