中国人寿以近130亿元认购邮储银行股份 持股不超过5%

路透香港12月8日 - 中国最大寿险商--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)周二宣布，将参与中国邮政储蓄银行股份有限公司的增资扩股引资，并以近130亿元人民币认购邮储银行33.4亿股股份；完成后中国人寿将持有邮储银行不超过5%经扩大后已发行股本。

中国人寿的声明称，公司同时与邮储银行订立战略合作协议和投资者权利协议。双方将本着互惠互利、优势互补的原则，在公司治理、金融市场业务、现金管理、个人金融和小微金融服务、信息科技、保险代理等方面开展合作。

邮储银行正通过增资扩股的方式引入境内外战略投资者，而这次与中国人寿的交易构成邮储银行引资的一部分。

截至2014年12月底，邮储银行的除税后溢利为325.67亿元。（完）

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