中国人寿以近130亿元认购邮储银行股份 持股不超过5%

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港12月8日 - 中国最大寿险商--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)周二宣布，将参与中国邮政储蓄银行股份有限公司的增资扩股引资，并以近130亿元人民币认购邮储银行33.4亿股股份；完成后中国人寿将持有邮储银行不超过5%经扩大后已发行股本。
中国人寿的声明称，公司同时与邮储银行订立战略合作协议和投资者权利协议。双方将本着互惠互利、优势互补的原则，在公司治理、金融市场业务、现金管理、个人金融和小微金融服务、信息科技、保险代理等方面开展合作。
邮储银行正通过增资扩股的方式引入境内外战略投资者，而这次与中国人寿的交易构成邮储银行引资的一部分。
截至2014年12月底，邮储银行的除税后溢利为325.67亿元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)