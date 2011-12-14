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气候环境 | 2011年 12月 14日 星期三 16:56 BJT

加拿大即使退约 仍负有减排义务--联合国

路透伦敦12月13日电---《联合国气候变化框架公约》执行秘书菲格雷斯（Christiana Figueres）周二称，尽管加拿大将退出《京都议定书》，但根据联合国规定，加拿大仍负有碳减排的法律义务。

菲格雷斯还表示，在南非德班举行的联合国气候峰会上，各方刚就《京都议定书》第二承诺期取得进展，加拿大就于次日选择退约，此举令人遗憾和惊讶。

加拿大环境部长肯特（Peter Kent）从德班谈判回国後，立即於周一宣布退约决定，对缔约努力带来重大冲击。

菲格雷斯表示："无论加拿大是否是议定书缔约方，根据《联合国气候变化框架公约》，加方都承担有减排的法律义务，并对自身和未来人口承担着领导全球应对气候变化努力的道义责任。"

加拿大是能源生产大国，评论人士称，加拿大正成为气候协议"叛逃者"。加方长期以来一直抱怨，该协议难以运作，因为许多排放大国被排除在外。

菲格雷斯称，自1990年以来，加拿大等工业化国家的排放明显增加，呼吁发展中国家限制减排的说服力较弱。（完）

编译：黎黎　发稿：张家伟

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