联合国官员称全球“去碳化”是唯一选择

2009年12月5日在上海一处烟囱拍到的图片。 REUTERS/Aly Song

汤森路透基金会巴塞罗那5月26日（记者 Megan Rowling） - 《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书菲格雷斯（Christiana Figueres）周二称，未来15年应对气候变化是全世界的“重大发展项目”，因这个过程中需要斥重资于基础设施，这有助于创造就业并实现经济稳定。

她在一次碳市场大会上称：“各国积极应对气候变化有重大经济意义，因其可在食品、水、能源以及就业方面带来助益。”

她指出，再加上企业在应对气候变化方面的迅捷反应以及碳定价方面的努力，这一切意味着“去碳化不可逆转、无可辩驳”。

她说：“我们会这么去做，因为坦白说，我们别无选择。”

去碳化指的是从化石燃料转向可再生能源、提高能源效率，实现“净零排放”。

世界银行气候变化特使凯特（Rachel Kyte）指出，要实现去碳化，到今年底在巴黎召开联合国气候变化大会时，就应表现出勃勃雄心。

专家指出，目前各国拟订的相关计划所产生的减排效果，不足以实现全球气温升幅控制在2摄氏度以内的目标。

凯特指出，市场机制譬如碳税和碳排放交易，是推动全球大规模应对气候变化的关键。

她说：“各国都需推动向低碳经济增长和有韧性的发展有序过渡。”她指出，碳定价是实现这个过渡的要素之一。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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