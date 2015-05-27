联合国官员称全球“去碳化”是唯一选择

台湾金融：银行体系逾放比创近半年新高，受企业爆发财务危机等影响
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
(本文由路透中文网编译提供)
汤森路透基金会巴塞罗那5月26日 - 《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书菲格雷斯（Christiana Figueres）周二称，未来15年应对气候变化是全世界的“重大发展项目”，因这个过程中需要斥重资于基础设施，这有助于创造就业并实现经济稳定。
她在一次碳市场大会上称：“各国积极应对气候变化有重大经济意义，因其可在食品、水、能源以及就业方面带来助益。”
她指出，再加上企业在应对气候变化方面的迅捷反应以及碳定价方面的努力，这一切意味着“去碳化不可逆转、无可辩驳”。
她说：“我们会这么去做，因为坦白说，我们别无选择。”
去碳化指的是从化石燃料转向可再生能源、提高能源效率，实现“净零排放”。
世界银行气候变化特使凯特（Rachel Kyte）指出，要实现去碳化，到今年底在巴黎召开联合国气候变化大会时，就应表现出勃勃雄心。
专家指出，目前各国拟订的相关计划所产生的减排效果，不足以实现全球气温升幅控制在2摄氏度以内的目标。
凯特指出，市场机制譬如碳税和碳排放交易，是推动全球大规模应对气候变化的关键。
她说：“各国都需推动向低碳经济增长和有韧性的发展有序过渡。”她指出，碳定价是实现这个过渡的要素之一。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也