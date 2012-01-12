政府换届无碍全球气候协议--联合国

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透伦敦1月11日电（记者 Nina Chestney）---《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书菲格雷斯（Christiana Figueres）在接受路透专访时表示，今年一些污染最严重国家的政府将换届，但2015年以前达成新的全球法定气候协议的进程应不会受到影响。
今年温室气体排放大国--美国、俄罗斯、中国和日本等国家的政府都将换届。
"换届可能推出新面孔，希望随之而来的是新愿景，以及与党派问题无关的新承诺。"菲格雷斯表示。
在谈及加拿大退出《京都议定书》时，菲格雷斯称："这就好比赛马，所有马都等在门後，这时有一匹马突然逃开。退出的损失将是该国经济转型延缓，以及未来竞争力的下降。"
"德班会议没有解决气候变化问题，该问题也不是一次会议就能解决的。"
"今年很多国家都将制定长期的雄心勃勃的目标。有些人称之为行政年，我觉得这是为新法律协议的谈判打下必要基础的一年。"
"《京都议定书》（第二阶段）将於2013年1月1日开始，今年我们需要确定该阶段的长度，当然越早确定越好。"（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。