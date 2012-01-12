政府换届无碍全球气候协议--联合国

路透伦敦1月11日电（记者 Nina Chestney）---《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书菲格雷斯（Christiana Figueres）在接受路透专访时表示，今年一些污染最严重国家的政府将换届，但2015年以前达成新的全球法定气候协议的进程应不会受到影响。

今年温室气体排放大国--美国、俄罗斯、中国和日本等国家的政府都将换届。

"换届可能推出新面孔，希望随之而来的是新愿景，以及与党派问题无关的新承诺。"菲格雷斯表示。

在谈及加拿大退出《京都议定书》时，菲格雷斯称："这就好比赛马，所有马都等在门後，这时有一匹马突然逃开。退出的损失将是该国经济转型延缓，以及未来竞争力的下降。"

"德班会议没有解决气候变化问题，该问题也不是一次会议就能解决的。"

"今年很多国家都将制定长期的雄心勃勃的目标。有些人称之为行政年，我觉得这是为新法律协议的谈判打下必要基础的一年。"

"《京都议定书》（第二阶段）将於2013年1月1日开始，今年我们需要确定该阶段的长度，当然越早确定越好。"（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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