科学家料对气候变化发出最严厉警告

路透奥斯陆9月23日（记者 Alister Doyle） - 周一在斯德哥尔摩出席会议的科学家们料发出最严厉警告：气候变化是人为的，如果政府不采取措施，气候变化将在本世纪引发更多热浪、干旱和洪水。

来自多达195个政府的官员和科学家将于9月23-26日在斯德哥尔摩举行会议，将对一个草稿进行讨论并修改。该草稿还试图解释为什么本世纪人类温室气体排放增加、但气候变暖的速度却放慢。

联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）将于周五发布总结报告，作为各国政府的主要指导。各国政府已同意在2015年年底以前敲定一项联合国协议，以避免气候变化的最坏影响。

路透获得的IPCC草稿称，以燃烧化石燃料为主的人类活动“非常可能”是20世纪50年代以来气候变暖的主要原因，可能性至少为95%。2007年和2001年的IPCC报告认为可能性分别为90%和66%。

草稿提到人为的气候变暖时称：“相当确信这引发海洋升温，融化了冰雪，提高了全球海平面均值，并改变了一些极端天气。”

草稿指出，除非政府大幅降低温室气体排放，大多数影响料恶化。

草稿提到，本世纪气温可能最多上升4.8摄氏度；如果温室气体排放大量减少，气温可能上升0.3摄氏度。各国政府已承诺，将气温上升幅度控制在较工业时代时上升2摄氏度以内。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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