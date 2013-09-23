科学家料对气候变化发出最严厉警告

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透奥斯陆9月23日（记者 Alister Doyle） - 周一在斯德哥尔摩出席会议的科学家们料发出最严厉警告：气候变化是人为的，如果政府不采取措施，气候变化将在本世纪引发更多热浪、干旱和洪水。
来自多达195个政府的官员和科学家将于9月23-26日在斯德哥尔摩举行会议，将对一个草稿进行讨论并修改。该草稿还试图解释为什么本世纪人类温室气体排放增加、但气候变暖的速度却放慢。
联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）将于周五发布总结报告，作为各国政府的主要指导。各国政府已同意在2015年年底以前敲定一项联合国协议，以避免气候变化的最坏影响。
路透获得的IPCC草稿称，以燃烧化石燃料为主的人类活动“非常可能”是20世纪50年代以来气候变暖的主要原因，可能性至少为95%。2007年和2001年的IPCC报告认为可能性分别为90%和66%。
草稿提到人为的气候变暖时称：“相当确信这引发海洋升温，融化了冰雪，提高了全球海平面均值，并改变了一些极端天气。”
草稿指出，除非政府大幅降低温室气体排放，大多数影响料恶化。
草稿提到，本世纪气温可能最多上升4.8摄氏度；如果温室气体排放大量减少，气温可能上升0.3摄氏度。各国政府已承诺，将气温上升幅度控制在较工业时代时上升2摄氏度以内。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。