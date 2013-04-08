气候变化放缓或与海洋有关--研究

路透奥斯陆4月7日(记者 Alister Doyle) - 科学家公布的最新研究显示，海洋在限制本世纪温室效应方面发挥了作用。他们表示，如果海洋额外吸收的大量热量重新释放到空气中，气候变化问题可能会迅速恶化。

人类向大气中排放温室气体的速度前所未有，有记录以来最炎热的10个年份均发生在1998年以后。但地表升温速度自2000年以来有所放缓，引发科学家对这一现象的研究。

法国和西班牙科学家周日表示，海洋在2000年前后从大气中吸收了更多热量。这有助于解释地表升温速度放缓的现象，但同时也预示这一状况或许只是暂时且短暂的。

他们在《自然气候变化》（Nature Climate Change）杂志发表文章称：“在气候变暖放缓伊始，多数这种多余的能量都被海洋表层700米海水所吸收，其中65%发生在太平洋和大西洋的热带海域。”

该文的主要作者Virginie Guemas表示，被储藏起来的热量或许会在未来十年重返大气层，再次引发温室效应。

她对路透表示：“如果它仅仅同自然变化有关，那么，升温速度将迅速提高。”

荷兰皇家气象研究所(Royal Netherlands MeteorologicalInstitute)专家Caroline Katsman表示，如果这只是类似“厄尔尼诺”和“拉尼娜”等海洋循环的一部分，海洋吸收的热量将会重新回到大气中。

她未参与最新研究，但她表示，该研究在广义上证实了她所在机构早前的研究，但也不太可能是全球变暖暂缓的全部原因，因其仅仅适用于2000年左右气候变暖开始放缓的初期。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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