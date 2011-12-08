德班气候大会考验中国气候政策

路透德班12月7日电（记者 Jon Herskovitz）---中国对非洲丰富矿产资源的兴趣与日俱增，这可能促使中国在本次全球气候大会的谈判中表现出更多灵活性。如果中国被认为是阻碍气候谈判的罪魁，可能有损自己在非洲的形象。

参加气候会议的各国特使表示，在制定新的具有约束力的温室气体减排目标方面已经没有可能取得突破，但仍会有压力需要达成一项协议，将符合很多人预期的更多中间地带包括进来。

周五，中国暗示该国可以签署具有法律约束力的减排协议。这个举动可能有助於挽救《京都议定书》的未来，令本次气候谈判代表眼前一亮。

本次会议的东道国南非对此举推动谈判向前发展赞许有加，但美国和其他大国的特使表示，中国的声明毫无新意。这个举动给人的印象是中国准备踢皮球。

"中国不想成为被责备的对象，他们不想让东道主难堪，"美国国家资源保护委员会国际气候政策主管Jake Schmidt称。

21世纪公共政策研究所高级主管泽昭裕表示，"中国通过推动‘共同但有区别的责任'，加强自己在发展中国家中的地位，同时在全球磋商中支持自己的观点。"

"中国没有改变立场。上述表态可被视为政治姿态，"Sawa表示。

在本次德班会议上，中国当局组织了一个展示活动，这是该国首次在全球气候谈判中举办类似活动。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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