中国呼吁富国更多作为 带头应对气候变化

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透奥斯陆3月6日 -中国周四呼吁富裕国家更多作为，在应对气候变化方面起带头作用，协助避免热浪、洪水、海平面上升等危机。
中国在提交联合国的报告中呼吁发达国家进一步减少温室气体排放，加大援助力度帮助贫困国家应对全球气候变暖。
中国表示，在减少温室气体排放、遏制全球变暖方面，发展中国家做的更多。“它们在全球减排努力上所做的贡献，远远超过发达国家。”
世界资源研究所（WRI）气候专家JenniferMorgan称，中国提交的报告显示，尚没有多少国家愿意在2015年晚些时候将于巴黎召开的气候峰会上就达成协议作出妥协。
各国政府高级谈判代表下周将在德国波恩召开会议，试图勾勒将接替《京都议定书》的一份联合国气候协议的要点。
美国和其他发达国家称，新兴经济体必须也采用明确的减排目标。
中国表示，富裕国家今年应当提供400亿美元援助以帮助发展中国家应对全球气候变暖，随后每年将援助金额增加100亿美元，到2020年时将援助发展中国家应对气候变化的金额提高到1,000亿美元。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。