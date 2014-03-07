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亚洲 | 2014年 3月 7日 星期五 11:26 BJT

中国呼吁富国更多作为 带头应对气候变化

(本文由路透中文网编译提供)

路透奥斯陆3月6日 - 中国周四呼吁富裕国家更多作为，在应对气候变化方面起带头作用，协助避免热浪、洪水、海平面上升等危机。

中国在提交联合国的报告中呼吁发达国家进一步减少温室气体排放，加大援助力度帮助贫困国家应对全球气候变暖。

中国表示，在减少温室气体排放、遏制全球变暖方面，发展中国家做的更多。“它们在全球减排努力上所做的贡献，远远超过发达国家。”

世界资源研究所（WRI）气候专家Jennifer Morgan称，中国提交的报告显示，尚没有多少国家愿意在2015年晚些时候将于巴黎召开的气候峰会上就达成协议作出妥协。

各国政府高级谈判代表下周将在德国波恩召开会议，试图勾勒将接替《京都议定书》的一份联合国气候协议的要点。

美国和其他发达国家称，新兴经济体必须也采用明确的减排目标。

中国表示，富裕国家今年应当提供400亿美元援助以帮助发展中国家应对全球气候变暖，随后每年将援助金额增加100亿美元，到2020年时将援助发展中国家应对气候变化的金额提高到1,000亿美元。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳
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