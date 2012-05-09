智库称40年内全球气温将升2摄氏度

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透伦敦5月8日电（记者 Nina Chestney）---智库罗马俱乐部（Club of Rome）称，各国政府与市场不可能采取足够措施应对气候变化，二氧化碳排放的增加将导致全球平均气温到2052年上升2摄氏度，到2080年上升2.8摄氏度。
该智库在周二的报告中称，本世纪前50年不解决气候变化问题将使後50年在气候变暖上陷入危险的境地，即使全球人口或於2042年达到81亿的顶峰，且成熟经济体的经济增长将较预期更缓慢。
报告作者兰德斯（Jorgen Randers）称：“政府不可能通过必要的法规，强制市场向气候友好型解决方案投入更多资金，我们也不能假设市场会为人类利益服务。”
“我们每年排放的温室气体，是世界森林和海洋吸收总量的两倍。这一超出部分将继续增加，并在2030年达到顶峰。”
2010年，世界各国一致认为，要达到本世纪全球温度相比工业化之前升高不超过2摄氏度的目标，应大幅削减温室气体排放。
报告称，这一2摄氏度的门槛不是像很多人预测的那样在本世纪末被跨越，而是会更快。
科学家称，跨越这一门槛或将带来全球气候的不稳定，导致极端天气常见，但迄今全球削减温室气体排放的行动被认为不足。
兰德斯称，到2052年，中国的人均消费将达到美国的至少三分之二，且未来40年，包括巴西、印度和南非在内的14个新兴国家的平均经济增长将提高两倍。
兰德斯并称，这种增长将提高很多人的生活水平，但却是以牺牲全球气候为代价。（完）
编译：张家伟 发稿：程芳
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。