全球气候变暖将导致更多极端天气

路透德班11月29日电（记者 Jon Herskovitz）---世界气象组织(WMO)周二公布的报告称，全球正在变暖，2011年是史上最热的年份之一；气温上升料将引发更多洪水、乾旱和其他极端天气。

WMO称，全球平均温度最高的13个年份都出现在1997年以来的15年里。

"我们的研究充分可信，明确证明全球正在变暖，人类活动是成因。"WMO副秘书长Jerry Lengoasa在德班告诉记者。

本周联合国气候问题会议在德班开幕，会议试图达成削减温室气体排放的协议。

"大气中温室气体密度已经升至新高，快速接近将全球平均气温推高2-2.4摄氏度的水平，科学家认为这种情况的出现将导致地球、生物圈和海洋出现深远而且不可逆的变化。"WMO秘书长Michel Jarraud表示。

联合国科学家在本月公布的另外一份报告中称，随着地球气候变暖，本世纪极端炎热天气几乎肯定将增加，更强烈的降雨、洪水、台风、滑坡和乾旱现象也变得很有可能。

经济合作暨发展组织(OECD)指出，如果各国政府不能控制温室气体排放，本世纪结束前全球平均气温将上升3-6摄氏度，冰川融化和海平面上升将导致前所未有的破坏，小型岛国将消失。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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