全球气候变暖将导致更多极端天气

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透德班11月29日电（记者 Jon Herskovitz）---世界气象组织(WMO)周二公布的报告称，全球正在变暖，2011年是史上最热的年份之一；气温上升料将引发更多洪水、乾旱和其他极端天气。
WMO称，全球平均温度最高的13个年份都出现在1997年以来的15年里。
"我们的研究充分可信，明确证明全球正在变暖，人类活动是成因。"WMO副秘书长Jerry Lengoasa在德班告诉记者。
本周联合国气候问题会议在德班开幕，会议试图达成削减温室气体排放的协议。
"大气中温室气体密度已经升至新高，快速接近将全球平均气温推高2-2.4摄氏度的水平，科学家认为这种情况的出现将导致地球、生物圈和海洋出现深远而且不可逆的变化。"WMO秘书长Michel Jarraud表示。
联合国科学家在本月公布的另外一份报告中称，随着地球气候变暖，本世纪极端炎热天气几乎肯定将增加，更强烈的降雨、洪水、台风、滑坡和乾旱现象也变得很有可能。
经济合作暨发展组织(OECD)指出，如果各国政府不能控制温室气体排放，本世纪结束前全球平均气温将上升3-6摄氏度，冰川融化和海平面上升将导致前所未有的破坏，小型岛国将消失。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。