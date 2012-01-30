极端高温影响小麦产量--研究

周一发表在Nature Climate Change杂志上的研究表明，极端高温可能加快小麦作物成熟速度，并影响产量。由斯坦福大学主导的这项研究凸显出全球变暖趋势下，人口快速增长带来的粮食安全挑战。

路透新加坡1月30日电（记者 David Fogarty）---周一发表在Nature Climate Change杂志上的研究表明，极端高温可能加快小麦作物成熟速度，并影响产量。由斯坦福大学主导的这项研究凸显出全球变暖趋势下，人口快速增长带来的粮食安全挑战。

科学家和农户早就知道高温可能伤害一些作物，上述研究通过追踪小麦成熟速度，揭示伤害是如何产生的。

科学家发现，根据播种的时间不同，作物提早成熟导致减产幅度最高可达20%。

该研究报告的主要作者David Lobell和他的同事们通过卫星照片对印度北部地区的小麦生长进行了长达九年的研究，通过测量34摄氏度以上条件下小麦的成熟速度，判断高温造成的影响。

他们发现，成熟速度明显加快，缩短了作物灌浆期。

“我们的发现能够帮助更好地理解高温影响产量的机制。”Lobell在发给路透的邮件中写道。他指出，有些实验显示34摄氏度以上作物成熟速度加快，但是相对来说很少有研究考虑到如此高的温度。

“我们试图了解田间是否确实存在早熟效应？如果有，是否足以影响产量？两个问题的结论都是肯定的。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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