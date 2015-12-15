巴黎气候大会各方借前车之鉴 最终达成里程碑协议

路透巴黎12月12日（记者 Richard Valdmanis/Emmanuel Jarry） - 全球气候变化巴黎大会顺利闭幕，借前车之鉴最终达成了里程碑式的《巴黎协定》，法国的外交斡旋也起到了助推作用。

六年前的哥本哈根气候大会无果而终。在巴黎再次进行谈判的决定是一场赌博：如果再次失败，世界可能无法共同应对气候变化。

政治领袖们都不希望他们的政绩因谈判无果而蒙阴。

因此，这一次的主办方法国在接待上可谓无微不至，主持会议的法国外长法比尤斯对每个国家的代表都热情有加。

法比尤斯曾在20世纪80年代担任法国总理，那时是法国最年轻的总理；他现在是一个更成熟的政治家，寻求扩大自己的影响力。处在全球聚光灯下两周多时间里，他洪亮的声音和不懈的乐观态度定下了会议的公开基调。

但在幕后，谈判经历了对抗和让步，几乎每个国家的谈判代表都睡眠不足。

代表们最终达成了共识，仅比计划的时间推迟一天。在通往成功的道路上他们克服了种种分歧：资金方面的争议、新气候国家联盟的出现、数小时“应该”做什么的争执等等。

哥本哈根气候大会的经验是：准备工作是成功的关键。

联合国秘书长潘基文指出，政治领袖没有为哥本哈根气候大会做好准备，这一次他和法国提前做了大量工作，让其他领导人亲身参与。

他们还决定，如果领导人要前往巴黎，应该在会议之初就去，为会议提供政治助力，而不是最后关头才到。

11月30日，法比尤斯在各国领导人抵达前视察了会场，检查耳机和视频监控器等。

第一天的演讲被视为是成功的。联合国官员们称，俄罗斯总统普京相对合作的口气让他们心中的石头落了地，普京等领导人曾私下向潘基文保证俄罗斯不会阻挠协定。

法比尤斯组织了一支由国内官员和外交官组成的队伍为谈判提供帮助。“他更像是对待贸易协议谈判而不是气候谈判，”一名参加过之前气候会议的联合国官员称。

在告诉代表们具体的谈判日程之前，他还一直赞扬他们的辛勤工作和洞察力。

他还将撰写协定序言的任务交给委内瑞拉部长萨勒诺(Claudia Salerno)，让她亲自体验寻求让步之难。萨勒诺对哥本哈根气候大会的指责声可能是最大的。

但并不是所有发展中国家都容易被争取过来。协定的法律约束程度一直是整个谈判的症结，特别是对那些提供资金的富有国家。

气候变化大会有自身的色彩。在某一时刻，在印尼展示其试验性绿色能源医院的看台对面，可以看到演员亚历克·鲍德温（Alec Baldwin）向记者们表达他对地球的担忧。

但很多实际工作的完成者甚至都没有去巴黎。美国总统奥巴马和中国国家主席习近平在会议开始时露面，然后在电话中讨论了气候谈判的障碍，两国似乎基本持相同观点。

协定的措辞也很谨慎。谈判人员剔除了特别提到“占领区”气候影响的措辞，得以让政客们专注于气候问题。（完）