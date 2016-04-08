全球约60位领导人4月22日将出席《巴黎协定》签署仪式

全球约60位领导人将出席4月22日在纽约联合国总部的《巴黎协定》签署仪式，但参加4月22日的签署仪式并不意味着所有人都会在当天签署协定，这是继去年12月达成协定后开放签署程序的第一天。中美两国已表示将于4月22日签署经195个国家协商通过的《巴黎协定》。中国和美国合计占全球温室气体排放总量的40%左右。路透