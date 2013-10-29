欧盟官员提出宏伟能源和气候目标

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透布鲁塞尔/伦敦10月28日（记者 Barbara Lewis/Nina Chestney） -周一，欧洲13名环境部长敦促欧盟制定更宏伟的2030年能源和气候目标，称否则欧洲在这方面可能落后于其它国家。
一份长达40页的报告显示，欧洲各国环境部长呼吁欧盟改革其排放交易体系（ETS），并称保护环境的行动与限制能源价格的努力未必互相冲突。
环境部长们指出，一些欧盟国家的可再生能源比重较高，而能源价格相对较低，并且还能因可再生能源技术输出而获益。
英国能源与气候变化大臣戴维（EdwardDavey）在布鲁塞尔的会议上说：“欧盟在这个市场上一直占领先地位，但中国和美国也将此视作机遇，正在迎头赶上。”
英国指出，欧盟需承诺到2030年碳排放较1990年减少50%，其中10%可来自国际碳补偿，其余则属于欧盟内部减排。
虽然13名环境部长均认为需采取行动，但在细节上还是存在分歧。英国主张的只是碳减排目标，丹麦则提出碳减排、可再生能源和节能三个目标，葡萄牙还提出了第四个目标，即改善能源基础设施。
目前为止，欧盟设定了三项2020年环境气候目标，即碳排放较1990年减少20%，可再生能源的比重提高至20%，以及能源效率提高20%。（完）
编译：王琛 发稿：朱淑珍
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。