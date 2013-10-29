欧盟官员提出宏伟能源和气候目标

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔/伦敦10月28日 - 周一，欧洲13名环境部长敦促欧盟制定更宏伟的2030年能源和气候目标，称否则欧洲在这方面可能落后于其它国家。

一份长达40页的报告显示，欧洲各国环境部长呼吁欧盟改革其排放交易体系（ETS），并称保护环境的行动与限制能源价格的努力未必互相冲突。

环境部长们指出，一些欧盟国家的可再生能源比重较高，而能源价格相对较低，并且还能因可再生能源技术输出而获益。

英国能源与气候变化大臣戴维（Edward Davey）在布鲁塞尔的会议上说：“欧盟在这个市场上一直占领先地位，但中国和美国也将此视作机遇，正在迎头赶上。”

英国指出，欧盟需承诺到2030年碳排放较1990年减少50%，其中10%可来自国际碳补偿，其余则属于欧盟内部减排。

虽然13名环境部长均认为需采取行动，但在细节上还是存在分歧。英国主张的只是碳减排目标，丹麦则提出碳减排、可再生能源和节能三个目标，葡萄牙还提出了第四个目标，即改善能源基础设施。

目前为止，欧盟设定了三项2020年环境气候目标，即碳排放较1990年减少20%，可再生能源的比重提高至20%，以及能源效率提高20%。(完)