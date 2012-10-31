食物生产占人为温室气体排放总量近三分之一---研究

路透奥斯陆10月31日电---周三公布的一份研究显示，食物生产过程所排放的温室气体占人类活动温室气体排放总量的29%，是联合国对农耕温室气体排放估计量的两倍。

国际农业研究磋商组织(CGIAR)的该研究并未单纯研究农耕本身，而是涵盖了整个食物系统，包括林地清理开荒、化肥制造及运输等。该组织称，减少食物生产过程温室气体排放还有很多工作要做。

该组织名为《气候变化与食物系统》的报告估计，食物生产过程产生了人类活动温室气体排放的19-29%，远超过联合国基於狭义农耕定义估计的14%。

“从食物的角度上来讲，（联合国的计算方式）并没有意义，”该研究负责人Bruce Campbell表示。

Bruce并称，许多国家可以通过减少排放节省大量成本，“提高农业生产效率不仅能减少温室气体排放，还有很好的经济意义。”

比如，中国可以通过改进化肥的生产效率，来大大降低温室气体排放量；英国减排则可以通过从更加高效的地区进口羊肉，如新西兰，来取代本土养殖。全球范围内的饮食结构调整，如从肉食逐渐向素食转变，亦有助於减排。

CGIAR的另一份报告显示，未来10年内，受气候变化影响，三大作物——玉米、小麦和稻米在发展中国家的产量很可能会减少。这可能将导致发展中国家调整农产品结构，种植更加耐热、耐旱、耐涝的作物。（完）

编译：辛毅 发稿：张家伟

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