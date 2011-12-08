气候谈判方即将就绿色基金框架达成共识

路透德班12月7日电（记者 Nina Chestney/Barbara Lewis）---气候谈判各方即将就"绿色气候基金"（Green Climate Fund）的框架达成共识，以帮助穷国应对气候变暖，并推动它们参与应对全球气候变化的行动。

发达国家已承诺，将在2020年前每年拨款多达1,000亿美元，资助那些受全球气温上升最直接影响的贫穷国家，帮助它们应对经济冲击，并使它们能在极端天气中自保。

不过评论人士称，若不能就资金来源和使用方式达成共识，该框架将仍是空壳。

美国气候变化特使斯特恩(Todd Stern)周三对记者表示："我有信心，（基金）问题将会以积极的方式解决。"他说，仅有少数技术操作问题尚待处理。

中方曾表示，中国根据一项国际协议，需要从2020年起在国内启动应对气候变化的行动，希望该基金能够在此之前设立。其他主要发展中国家也希望在德班峰会上就基金的设计达成共识。

不过一些消息人士称，对於基金的资金来源以及如何衡量穷国的需求，美国仍在争论不休。

为促成该基金成立已工作了三年的技术专家莱特(Andrew Light)表示："大国中只剩美国在‘绿色气候基金'上不肯让步，看来我们可以庆祝一番。"（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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