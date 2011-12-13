改造地球：想法看似疯狂，但也许正当其时

路透华盛顿12月9日电（记者 Deborah Zabarenko）---关於应对气候变化的主流做法似乎不太行得通，因而一些科学家和决策者称，现在可能是时候转向一条完全不同的道路：重塑地球气候。

这一观点又被称为"地球工程"、"气候修正"及"地球改造"，旨在通过对工业及其他的人类活动过程中忽视的行为进行修正，降低大气中的温室气体含量，以实现给地球降温的目的。

该观念已存在近一个世纪，形成于科学家及工程师发现二氧化碳具有使气候变暖的效应之时。直到近期，该观点才被置于争论的中心。与此相对应的是，当前的全球气候谈判聚焦于如何控制未来温室气体排放。

在南非德班最新联合国气候谈判大会召开之前，外界已经开始认真研究，开始削减空气中日益增加的二氧化碳可能造成的影响以及需要作何准备，。

华盛顿智库两党政策中心（Bipartisan Policy Center）致力於研究其他机构不愿碰触的棘手话题。10月，该机构就"气候补救技术可能实现的效果、可行性和後果"发布了一项全国性战略计划。

11月，哈佛大学就如何监管气候工程也发表了一篇讨论性文章，该文作者为亚利桑那州立大学的波兰斯基（Daniel Bodansky），首先就怀疑论者对联合国抑制气候变化策略的感受提出以下问题："如果打赌，在通过减少二氧化碳和其他温室气体排放以阻止全球变暖方面，各国将取得成功，我们愿意下多大赌注？"

未明说的答案是，赌注不大。因此，波兰斯基称，研究地球工程可能会有一定意义。

地球工程是指，要麽通过减少阳光照射，或者从大气中移除二氧化碳，以阻止气温升高。

减少阳光照射，或许可以通过云层变白，以将更多阳光反射掉；或者向大气发射硫气溶胶粒子以达到类似效果；或者利用太空技术。

移除二氧化碳可以通过所谓的"机械树"（mechanical trees）结构，将其从空气中吸走，使其存于深海，或者利用一种名为"加强风化"（enhanced weathering）的程序。这可能需要从地下挖掘出能够吸收二氧化碳的岩石，将它们磨碎後散布到各地。

这两种手段都可能带来不可预料後果，不过美国环保协会首席科学家汉堡（Steve Hamburg）称，知道地球工程可以做什麽很重要。汉堡也是"太阳辐射管理监管倡议"的联合主席。

卡耐基科学研究所的气候专家卡尔代拉（Ken Caldeira）也表示，应探索能通过计算机模型和其他试验学到什麽。

他说，"巧妙并逐渐部署"地球工程可以减轻温室气体排放带来的风险，但"鉴於地球工程部署可能带来的重大政治与军事冲突"，不值得冒此风险。

《改造地球》（Hack the Planet）作者金蒂希（Eli Kintisch）暗示，地球工程可能是一个疯狂计划，但是这一观点正当其时，因为无所事事的状态是不会持续的。

金蒂希说："这是谨慎、恐惧和好奇的集合体，它促使科学家探索五年前对於主流气候科学家来说很不入流的领域。"（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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