2013年或将是有记录以来最炎热年份之一--英国气象局

路透伦敦12月20日(记者 Nina Chestney) - 英国气象局周四表示，明年全球平均气温预计将比长期均值高出0.57摄氏度，使2013年成为有记录以来温度最高的年份之一。

英国气象局在年度预报中称：“2013年很可能成为自1850年有记录以来气温最高的10个年份之一。”

该机构称，明年平均气温料将比全球长期(1961-1990年)平均温度14摄氏度高出0.43-0.71摄氏度，最佳预估为高出0.57摄氏度。

此次预测基于英国气象局自身研究及东安格利亚大学(University of East Anglia)、太空总署戈达德太空研究所以及美国国家海洋和大气管理局汇集的数据。

英国气象局预报员Dave Britton对路透表示，全球气温上升可能归因于气候自然变化以及温室气体排放增加导致的全球变暖。

他补充道，全球平均气温的上升并非意味着全世界所有地区都变得更热，因地区气候的变异在不同地区会产生不同的效应。

根据世界气象组织的数据，在有记录以来最炎热的12个年份中，有11个发生在2001年以后。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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