若不阻止气候变化 全球死亡人数将大增--报告

路透伦敦9月26日电（记者 Nina Chestney）---人道主义机构DARA周三发布的报告称，若不有效阻止气候变化，目前到2030年将导致逾1亿人死亡，全球经济产出将因此损失3.2%。

报告指出，温室气体排放导致全球平均气温上升，引发冰盖融化、极端天气、乾旱和海平面上升等现象，将危及人类生命和生活。

报告称，目前每年有约500万人死於气候变化和碳排放过度而引发的空气污染、饥饿和疾病，而如果延续目前化石燃料消费的模式，到2030年与此相关的死亡人数将升至每年600万人，其中超过90%将在发展中国家。

该报告是20个易受气候变化冲击的发展中国家联合委托DARA完成，估算气候变化对184个国家的人文和经济影响。

“从现在到2030年，气候和碳排放问题导致的死亡人数料总计1亿人。”报告称。

报告还指出，气候变化已经导致全球GDP下降1.6%，或折合每年1.2万亿美元。如果任由全球气温继续上升，到2030年损失将翻倍至3.2%，到2100年将超过10%。

报告估计，至2020年，推进全球经济低碳化的成本相当於GDP的0.5%左右。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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