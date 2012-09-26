若不阻止气候变化 全球死亡人数将大增--报告

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透伦敦9月26日电（记者 Nina Chestney）---人道主义机构DARA周三发布的报告称，若不有效阻止气候变化，目前到2030年将导致逾1亿人死亡，全球经济产出将因此损失3.2%。
报告指出，温室气体排放导致全球平均气温上升，引发冰盖融化、极端天气、乾旱和海平面上升等现象，将危及人类生命和生活。
报告称，目前每年有约500万人死於气候变化和碳排放过度而引发的空气污染、饥饿和疾病，而如果延续目前化石燃料消费的模式，到2030年与此相关的死亡人数将升至每年600万人，其中超过90%将在发展中国家。
该报告是20个易受气候变化冲击的发展中国家联合委托DARA完成，估算气候变化对184个国家的人文和经济影响。
“从现在到2030年，气候和碳排放问题导致的死亡人数料总计1亿人。”报告称。
报告还指出，气候变化已经导致全球GDP下降1.6%，或折合每年1.2万亿美元。如果任由全球气温继续上升，到2030年损失将翻倍至3.2%，到2100年将超过10%。
报告估计，至2020年，推进全球经济低碳化的成本相当於GDP的0.5%左右。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。