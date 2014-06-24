气候政策有望每年增加2.6万亿全球GDP--世界银行

路透伦敦6月24日（记者 Nina Chestney） - 世界银行周二公布的报告显示，如果政府政策推动能源效率、废物管理和公共交通的改善，到2030年全球GDP可望每年额外增加高达2.6万亿美元或2.2%。

该报告由世界银行和慈善组织气候工作基金会（Climate Works Foundation）一同撰写，对巴西、中国、印度、墨西哥、美国和欧盟积极削减运输、工业与建筑行业以及废物和烹饪燃料碳排放的政策益处进行了研究。

报告指出，到2030年，低碳运输以及工厂、建筑物和家电的能源效率提升可能使GDP每年额外增加1.8万亿美元或1.5%。

如果融资和技术投资增加，到2030年全球GDP可能每年额外增加2.6万亿美元或2.2%。

到2030年，气候政策每年还可能至少避免94,000例污染相关疾病导致的早产死亡，提升作物产量，防止约85亿公吨温室气体的排放--其效果与少开约20亿辆车相同。

报告称，如果中国使用7,000万低碳烹饪设备，可能避免约100万例污染导致的早产死亡，并获得接近110亿美元的经济效益。

“这些干预对全球各国政府来说似乎都是显而易见的。”世界银行行长金墉在新闻发布会上表示。

“报告清除了又一个虚假的障碍、又一个不采取行动对抗气候变化的虚假理由。”金墉指出。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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