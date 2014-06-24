气候政策有望每年增加2.6万亿全球GDP--世界银行

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透伦敦6月24日（记者 Nina Chestney） - 世界银行周二公布的报告显示，如果政府政策推动能源效率、废物管理和公共交通的改善，到2030年全球GDP可望每年额外增加高达2.6万亿美元或2.2%。
该报告由世界银行和慈善组织气候工作基金会（Climate Works Foundation）一同撰写，对巴西、中国、印度、墨西哥、美国和欧盟积极削减运输、工业与建筑行业以及废物和烹饪燃料碳排放的政策益处进行了研究。
报告指出，到2030年，低碳运输以及工厂、建筑物和家电的能源效率提升可能使GDP每年额外增加1.8万亿美元或1.5%。
如果融资和技术投资增加，到2030年全球GDP可能每年额外增加2.6万亿美元或2.2%。
到2030年，气候政策每年还可能至少避免94,000例污染相关疾病导致的早产死亡，提升作物产量，防止约85亿公吨温室气体的排放--其效果与少开约20亿辆车相同。
报告称，如果中国使用7,000万低碳烹饪设备，可能避免约100万例污染导致的早产死亡，并获得接近110亿美元的经济效益。
“这些干预对全球各国政府来说似乎都是显而易见的。”世界银行行长金墉在新闻发布会上表示。
“报告清除了又一个虚假的障碍、又一个不采取行动对抗气候变化的虚假理由。”金墉指出。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。