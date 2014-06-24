气候政策有望使全球GDP每年增加2.6万亿美元--世界银行

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦6月24日 - 世界银行周二公布的报告显示，如果政府政策推动能源效率、废物管理和公共交通的改善，到2030年全球GDP可望每年额外增加高达2.6万亿美元或2.2%。
该报告由世界银行和慈善组织气候工作基金会（Climate Works Foundation）一同撰写，对巴西、中国、印度、墨西哥、美国和欧盟积极削减运输、工业与建筑行业以及废物和烹饪燃料碳排放的政策益处进行了研究。
报告指出，到2030年，低碳运输以及工厂、建筑物和家电的能源效率提升可能使GDP每年额外增加1.8万亿美元或1.5%。
如果融资和技术投资增加，到2030年全球GDP可能每年额外增加2.6万亿美元或2.2%。
到2030年，气候政策每年还可能至少避免94,000例污染相关疾病导致的早产死亡，提升作物产量，防止约85亿公吨温室气体的排放--其效果与少开约20亿辆车相同。
报告称，如果中国使用7,000万低碳烹饪设备，可能避免约100万例污染导致的早产死亡，并获得接近110亿美元的经济效益。
“这些干预对全球各国政府来说似乎都是显而易见的。”世界银行行长金墉在新闻发布会上表示。
“报告清除了又一个虚假的障碍、又一个不采取行动对抗气候变化的虚假理由。”金墉指出。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月