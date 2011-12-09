德班气候大会即将落幕 与会代表希望有所成就

路透德班12月9日电（记者 Jon Herskovitz）---德班气候大会周五结束，贫富国家在达成2015年减排协议方面表现落後于欧盟，与会代表称时间已经所剩不多。

与会部长夜里取得进展，朝达成被许多气候大使视为政治共识的协议迈进一步，他们承诺启动具有法律约束力减排新体制的会谈。

他们称，长达两周的德班会议要是一事无成，将会成为灾难。

欧盟气候专员赫泽高（Connie Hedegaard）在延续到周五早间的会议後告诉记者，"眼下在德班的时间真的不多了。"

"德班会谈的成败掌握在少许国家手中，这些国家尚未承诺支持（欧盟）提出的路线图，而此事意义重大，我们需要让他们在今日加入进来，我们所剩的时间已经不多了，"她说。

欧盟路线图计划的设想是在2015年达成新协议，并在2020年生效，要求世界最大碳排放国承担强制减排义务。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。