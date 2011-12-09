德班气候大会即将落幕 与会代表希望有所成就

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透德班12月9日电（记者 Jon Herskovitz）---德班气候大会周五结束，贫富国家在达成2015年减排协议方面表现落後于欧盟，与会代表称时间已经所剩不多。
与会部长夜里取得进展，朝达成被许多气候大使视为政治共识的协议迈进一步，他们承诺启动具有法律约束力减排新体制的会谈。
他们称，长达两周的德班会议要是一事无成，将会成为灾难。
欧盟气候专员赫泽高（Connie Hedegaard）在延续到周五早间的会议後告诉记者，"眼下在德班的时间真的不多了。"
"德班会谈的成败掌握在少许国家手中，这些国家尚未承诺支持（欧盟）提出的路线图，而此事意义重大，我们需要让他们在今日加入进来，我们所剩的时间已经不多了，"她说。
欧盟路线图计划的设想是在2015年达成新协议，并在2020年生效，要求世界最大碳排放国承担强制减排义务。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。