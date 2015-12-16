汽油廉价推动SUV销售 美国气候目标面临风险

2013年9月18日资料图片，在圣彼得堡拍摄的丰田RAV4 SUV。 REUTERS/Alexander Demianchuk

路透华盛顿/底特律12月16日（记者 David Shepardson/Paul Lienert） - 将于周三公布的一份政府报告预计将显示，汽油廉价引发对卡车和SUV的需求大增，拖累美国在节油和温室气体排放方面所取得的进展。

美国国家公路交通安全管理局局长Mark Rosekind上周接受路透采访时表示，美国政府将考虑汽车厂商的意见，即消费者不青睐轿车让2025年每加仑54.5英里（87.7公里）的平均节油目标更难实现。

但周末达成的《巴黎协定》可能让美国政府难以接受降低目标。

“不幸的是太多决定已经做了，‘哦，价格下跌了，又没事了’，”Rosekind说道。“不是这样的。”

联邦汽油税从1993年以来一直没有涨过，页岩油将美国汽油价格打压至六年低位，均价仅略高于每加仑2美元，消费者对此作出了反应。

密歇根大学研究员Michael Sivak指出，11月所购买车辆的燃料效率大幅下滑至每加仑25英里，比2014年8月的高点下滑0.8英里每加仑。

行业咨询公司Autodata Corp的数据显示，今年美国车辆销售中，近59%为SUV、皮卡或其他大型车辆，去年的大型车比例为54%。

丰田汽车(7203.T)称，两年内其RAV4 SUV将取代凯美瑞中型车成为其美国市场最畅销的车型。

美国环保局周三将公布的报告料显示，卡车正在变得更加高效，但效率的提升基本被一些买家从轿车转向卡车抵消。

汽车燃油效率规定是总统奥巴马气候政策的基石。美国政府曾表示，提升燃油效率将让2012-2025年期间销售的汽车在其使用寿命内减少60亿公吨的温室气体排放，这比美国2010年碳排放总量还多。

美国政府估计，2017-2025年的节油规定将给汽车行业带来1,573亿美元的成本，但会为消费者节约高达4,880亿美元的汽油支出，假设汽油均价为3.53美元。

但是这些目标面临风险。联邦监管人员和加州正在起草一个报告，料2016年中发布，报告将为与汽车厂商的讨价还价设定条件，解决2022-2025年期间燃油效率标准应放松、保持不变还是更严格的问题。

汽车厂商近几个月与监管人员进行长时间的会面，讨论他们保密的未来产品以及如何满足燃油效率提升的计划。

“政府的预估和消费者购买高燃油效率汽车间存在巨大差异，”代表主要汽车厂商的行业组织汽车制造商联盟（Alliance of Automobile Manufacturers）发言人Gloria Bergquist说道。（完）