潘基文称极端天气成为新的常态

2012年12月4日，联合国秘书长潘基文在多哈举行的气候变化会议上讲话。 REUTERS/Fadi Al-Assaad

路透多哈12月4日电---联合国秘书长潘基文周二称，极端天气成为新的常态，对人类构成威胁。潘基文寻求重新推进陷入僵局的全球气候变化谈判。

《京都议定书》将於今年底到期，目前各方正努力促成其延期。

潘基文在多哈举行的《联合国气候变化框架公约》高级别会议上发表讲话。他指出，今年北极冰层大面积融化、超级风暴以及海平面上升，都是危机酝酿的迹象。

他对与会代表说：“不正常的情况却成为了新的常态。”

他说：“没人躲得过气候变化的影响，无论贫富。这是全人类面临的挑战，关乎我们的生活方式，关乎我们对未来的规划。”

若无法实现《京都议定书》延期，不利於促成新的全球气候变化协议的努力。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。