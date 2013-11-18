2013年为有记录以来第七个最炎热年份

路透华沙11月13日(记者 Alister Doyle/Michael Szabo) -世界气象组织(WMO)周三表示，今年是1850年有记录以来的第七个最炎热年份，气候变化引发海平面不断上升，也进一步恶化了暴风雨的影响，例如此次重创菲律宾的“海燕”。

WMO秘书长雅罗(MichelJarraud)在11月11-22日的华沙气候会谈上发表声明称，大气中日益增加的温室气体导致气温越来越高，极端天气也越来越多，这都是不可避免的。

WMO表示，今年前9个月气温与2003年同期持平，是史上第七个最炎热年份，全球陆地和海洋平均表面温度比1961-1990年的平均温度高出0.48摄氏度。

雅罗表示，全球变暖引发气温升高，今年再次延续了这一长期趋势。全球变暖导致出现更多的热浪和暴雨天气。

极端天气就包括上周五席卷菲律宾的史上最强台风“海燕”。但WMO也表示，不能因个别几次暴风雨就将气候变化定为元凶。

但海平面升高使风暴潮恶化，且风力和洋流的局地变化使得西太平洋的海平面上升尤为迅速。

WMO表示，今年的极端事件还包括澳大利亚的热浪以及苏丹和欧洲等地区的洪水。日本今夏的温度也为历史最高。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。