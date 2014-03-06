联合国官员称中美合作提升达成全球气候协议希望

路透伦敦/奥斯陆3月5日（记者 Nina Chestney/Alister Doyle） -联合国负责气候变化事务的官员克里斯蒂娜·菲格雷斯（ChristianaFigueres）周三称，中国与美国在对抗全球气候变暖问题上更密切合作，提升明年达成一项联合国气候协议的可能性。

菲格雷斯还指出，需要进行全球经济转型以应对气候变化，并称如果各国认真对待2015年底达成协议的截止期限，那么时间已不多。

中美两国上月称，双方将合作共享信息和政策，以为2015年达成协议做准备。中美两国占全球温室气体排放的约40%。

“我对中美对话满怀希望，相信双方会为达成协议起带头作用，”菲格雷斯在伦敦的新闻发布会上称。菲格雷斯是《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书。

菲格雷斯对中国应对气候变化的努力表示称赞，称中国已有了七个碳交易市场，还在“筹办全国性的碳交易市场”，在光伏发电领域亦走在世界前沿。

“中国之所以这么做，并不一定仅仅是想拯救世界，而且这么做也符合他们自己的利益，”她说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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