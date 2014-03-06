联合国官员称中美合作提升达成全球气候协议希望

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦/奥斯陆3月5日 - 联合国负责气候变化事务的官员克里斯蒂娜·菲格雷斯（Christiana Figueres）周三称，中国与美国在对抗全球气候变暖问题上更密切合作，提升明年达成一项联合国气候协议的可能性。
菲格雷斯还指出，需要进行全球经济转型以应对气候变化，并称如果各国认真对待2015年底达成协议的截止期限，那么时间已不多。
中美两国上月称，双方将合作共享信息和政策，以为2015年达成协议做准备。中美两国占全球温室气体排放的约40%。
“我对中美对话满怀希望，相信双方会为达成协议起带头作用，”菲格雷斯在伦敦的新闻发布会上称。菲格雷斯是《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书。
菲格雷斯对中国应对气候变化的努力表示称赞，称中国已有了七个碳交易市场，还在“筹办全国性的碳交易市场”，在光伏发电领域亦走在世界前沿。
“中国之所以这么做，并不一定仅仅是想拯救世界，而且这么做也符合他们自己的利益，”她说。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
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