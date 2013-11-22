潘基文敦促各国就减排作出大胆承诺

路透华沙11月21日（记者 Alister Doyle） -联合国秘书长潘基文周四敦促世界各国首脑在明年9月就减少温室气体排放作出“大胆承诺”，以便为达成应对气候变化的协议提供条件，但他承认许多国家在此事上可能行动迟缓。

潘基文还对路透称，虽然富裕国家在华沙的联合国气候会议上承诺出资帮助贫困国家应对全球气候变暖引发的热浪、洪灾和海平面上升问题，但这样的承诺“还不够”。

潘基文将于明年9月23日在纽约主持召开为期一天的气候峰会。许多发展中国家希望富裕国家能在这次会议上提出2020年以后温室气体减排规划概要，作为在2015年达成全球气候协议的重要一步。

潘基文在11月11-22日于华沙召开的气候会议的间隙称，希望世界各国首脑在明年的气候峰会上能“宣布大胆行动，作出大胆承诺”。

但美国已表示，他们将在2015年初宣布2020年以后的减排计划。欧盟计划在明年气候峰会前宣布计划，以便为其他国家提供评估的时间。

“我与美国代表们会过面，听了他们的立场，”潘基文称。“我知道许多国家出于政治或经济因素可能仍未做好准备。”

“我们可能不需要等到所有国家都宣布他们的立场。因此，准备好的国家，就应当在明年9月前（宣布），”他说。

发达国家2009年同意从2020年开始，将每年对发展中国家的气候援助资金从2010-2012年的每年100亿美元提高至1,000亿美元。由于受到经济放缓冲击，富裕国家将重心放在各自的经济上，因此没有制定提高2013-2019年的气候援助资金计划。

“这方面的承诺眼下已经有了，这让我很受鼓舞，但我还会敦促成员国、特别是捐助国更慷慨些，”他说。“这还不够”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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