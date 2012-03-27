全球变暖接近不可逆临界点--科学家

路透伦敦3月26日电（记者 Nina Chestney）---科学家周一警告称，全球变暖接近不可逆转的临界点，本个10年对控制全球变暖至关重要。

尽管科学预估的结果各异，但如果不控制温室气体排放，到2100年全球气温料上升6摄氏度。

科学家称，随着温室气体排放增加，全球气候所受的影响接近不可逆转的临界点，包括两极冰川融化和热带雨林消失等。

“本个10年至关重要，如果趋势不发生逆转，我们将越过临界点，”澳大利亚国立大学气候变化学院执行董事Will Steffen在伦敦的一个会议上说道。

尽管形势严峻，要求美国和中国等温室气体排放大国限制温室气体排放的全球气候协定却要到2015年才能达成，2020年才生效。

Steffen表示：“我们处在一些重大变化的临界点上，我们可以……将气温上升控制在2度；如果突破临界点，气温将大幅上升。”（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。