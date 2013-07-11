中美就降低碳排放达成五点共识

路透华盛顿7月10日（记者 Timothy Gardner） - 美国国务院称，美国和中国周三就减少碳排放达成五点共识，涉及重型车辆、制造业和燃煤电厂等最大的碳排放来源。中美两国是全球最大的温室气体排放国。

中美两国官员4月组建的中美气候变化工作组将与企业和非政府组织合作，到10月制定出对抗气候变化和降低污染的计划。

这些措施也意在提升能源效率、收集和管理温室气体数据并促进可再生能源发电并网。

工作组在中美战略与经济对话会上就上述措施达成了共识，该对话在美国国务院举行，历时两天，周四结束。

中美达成的协议将专注于提升技术，不具备约束力，也并非试图减少确定数量的碳排放。不过外界仍期待中美合作为更加广泛的国际温室气体减排对话提供支持，并有助于在2015年以前完成国际公约，替代《京都议定书》。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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