中美就降低碳排放达成五点共识

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿7月10日 - 美国国务院称，美国和中国周三就减少碳排放达成五点共识，涉及重型车辆、制造业和燃煤电厂等最大的碳排放来源。中美两国是全球最大的温室气体排放国。
中美两国官员4月组建的中美气候变化工作组将与企业和非政府组织合作，到10月制定出对抗气候变化和降低污染的计划。
这些措施也意在提升能源效率、收集和管理温室气体数据并促进可再生能源发电并网。
工作组在中美战略与经济对话会上就上述措施达成了共识，该对话在美国国务院举行，历时两天，周四结束。
中美达成的协议将专注于提升技术，不具备约束力，也并非试图减少确定数量的碳排放。不过外界仍期待中美合作为更加广泛的国际温室气体减排对话提供支持，并有助于在2015年以前完成国际公约，替代《京都议定书》。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686