气候谈判迟迟未果 岛国命悬一线

路透德班12月9日电（记者 Agnieszka Flak）---大自然不会和你谈判。

所以，在气候谈判代表斤斤计较最後期限、具法律约束力的减排目标和融资等问题时，全球一些最贫困的国家警告，若各国无法解决全球变暖问题，海平面上升和风暴将使他们从地球消失。

托克劳（Tokelau）位於夏威夷和新西兰之间，仅高於海平面五米，该国资深政界人士Foua Toloa称："我们会是最先被淹没国家中的一个。"

"我们是脆弱的小国，非常容易受环境和气候变化影响。"

格林纳达（Grenada）外交部长兼"小岛国联盟"（AOSIS）主席胡德（Karl Hood）言辞更为尖锐："如果现在不行动，我们中的一些人将面临灭顶之灾。"

根据气候变化带来灾难导致的死亡人数、经济所受影响和地貌变迁，许多低海拔国家已可以计算出温室气体排放增加的代价。

科摩罗（Comores）副总统穆哈吉（Fouad Mohadji）在南非德班对气候谈判代表表示："到2025年，海平面上升可能导致全球10%以上的人口背井离乡。"

**立即行动 刻不容缓**

欧盟呼吁，应在2015年前达成有约束力的全球气候协议，并在2020年前开始执行，但斐济环境部长萨乌图阿（Samu Saumutua）称，这样也会为时过晚，无法抵御海平面上升淹没其岛屿的风险。

"一年当中，飓风会随时出现，洪灾不断。在沿海地区，淡水供应遭海水倒灌。我们正拼命应对国内问题。"

斐济不是唯一在备受煎熬的岛国。

萨尔瓦多环境部长查韦斯（Herman Rosa Chavez）称，两个月前，一场热带风暴席卷中美洲，导致该国10%的土地被洪水淹没，造成经济损失8.4亿美元，相当於其国内生产总值（GDP）的约4%。

一些代表谴责，世界经济大国无视科学，让岛国面临生存风险。岛国每年碳排放很少，但却受气候变化影响最大。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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