去年全球气温为1880年以来第九高--NASA

路透华盛顿1月19日电---美国国家航空航天局（NASA）科学家周四表示，去年全球平均气温位居最高气温排行榜的第九位，最热10年中有九年在2000年以後的趋势继续得以延续。这一切都与温室气体有关。

美国国家海洋和大气管理局（NOAA）发布的报告称，2011年美国平均气温列最高气温纪录的第23位。

NASA的研究人员在声明中称，2011年全球地表平均气温较20世纪中叶的基准温度高0.92华氏度（0.51摄氏度）。NASA的气温纪录始於1880年。

NASA表示，过去11年的气温明显高於20世纪中叶和晚期。20世纪进入世界最高气温排行榜前十名的只有1998年。

NASA在声明中写道，近几年的气温现象源於大气中温室气体浓度的上升，特别是二氧化碳的增加。

NOAA称，2011年美国平均气温为53.8华氏度，较20世纪均值高1度。平均降雨接近正常水平，但是伴随着创纪录的极端乾旱和降雨天气。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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