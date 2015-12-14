中国将与各方确保巴黎协定实施 拓展双边合作--习近平

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京12月14日 - 中国国家主席习近平周一与美国总统奥巴马通电话称，联合国气候变化巴黎大会是应对气候变化国际合作的新起点，中方愿同各方保持协调合作，确保《巴黎协定》有效实施，拓展应对气候变化领域双边务实合作。
新华社报道援引习近平在电话中称，联合国气候变化巴黎大会成功通过了《巴黎协定》，为2020年后全球合作应对气候变化问题指明了方向和目标，这是一件造福世界人民的大好事。中方愿同美方就重大国际问题保持沟通和合作。
美国总统奥巴马表示，联合国气候变化巴黎大会达成历史性协定，值得祝贺。美国愿同中国及各方共同努力，确保协定生效和落实。美中两国在气候变化问题上的沟通合作表明，两国完全能够在广泛国际事务中开展建设性合作。
巴黎全球气候大会周六达成一项标志性协议，为在数十年内让当前由化石燃料驱动全球经济的模式进行历史性转型设定了路线，藉以抑制全球变暖趋势。
这项协议被誉为第一个真正的全球气候协议，规定富国与穷国均有义务控制排放，抑制全球变暖。协议提出了本世纪实现人类活动排放与自然吸收之间的平衡的全面、长期目标。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。