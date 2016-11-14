全球气候：今年CO2排放量连续第三年持平，归功于中国排放减少--研究

路透摩洛哥马拉喀什11月14日 - 周一公布的国际研究显示，2016年全球温室气体排放量连续第三年持平，归功于中国排放下降，不过主张支持煤炭行业政策的特朗普当选美国总统，给未来带来不确定性。

研究显示，2016年化石燃料燃烧和工业排放的二氧化碳(CO2)料较上年微幅上升0.2%至364亿吨，为连续第三年几无变化，远低于2000年代3%的增长率。

全球碳项目(Global Carbon Project)对全球经济增长之际碳排放持平表示欢迎。但也警告称，全球尚未坚定走上绿色经济的正轨。

“现在说我们已经达到排放峰值还为时太早，”合作作者Glen Peters提及在联合国气候变化谈判上公布的研究时对路透表示。他是奥斯陆国际气候和环境研究中心研究员。

“迄今为止排放放缓是受中国推动，”Peters表示。他还补充称，中国气候变化政策也将是未来的主导因素，因中国排放量占全球的近30%。

今年中国碳排放料减少0.5%，因经济增长和煤炭消费放缓。(完)