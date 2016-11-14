全球气候：今年CO2排放量连续第三年持平，归功于中国排放减少--研究

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透摩洛哥马拉喀什11月14日 - 周一公布的国际研究显示，2016年全球温室气体排放量连续第三年持平，归功于中国排放下降，不过主张支持煤炭行业政策的特朗普当选美国总统，给未来带来不确定性。
研究显示，2016年化石燃料燃烧和工业排放的二氧化碳(CO2)料较上年微幅上升0.2%至364亿吨，为连续第三年几无变化，远低于2000年代3%的增长率。
全球碳项目(Global Carbon Project)对全球经济增长之际碳排放持平表示欢迎。但也警告称，全球尚未坚定走上绿色经济的正轨。
“现在说我们已经达到排放峰值还为时太早，”合作作者Glen Peters提及在联合国气候变化谈判上公布的研究时对路透表示。他是奥斯陆国际气候和环境研究中心研究员。
“迄今为止排放放缓是受中国推动，”Peters表示。他还补充称，中国气候变化政策也将是未来的主导因素，因中国排放量占全球的近30%。
今年中国碳排放料减少0.5%，因经济增长和煤炭消费放缓。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。