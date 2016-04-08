全球约60位领导人4月22日将出席《巴黎协定》签署仪式

路透奥斯陆4月7日 - 全球约60位领导人将出席4月22日在纽约联合国总部的《巴黎协定》签署仪式，不过究竟有多少国家当天将签署协定还不得而知。

中美两国已表示将于4月22日签署经195个国家协商通过的《巴黎协定》，该协定为人类在本世纪从严重依赖化石燃料转向逐步推广绿色能源制定了路线图。

该协定需占全球温室气体总排放量55%的至少55个缔约方正式批准后，方可生效。中国和美国合计占全球温室气体排放总量的40%左右。

“超过130个国家已确认（出席），包括法国总统奥朗德在内有约60位领导人（到场）。”《联合国气候变化框架公约》执行秘书菲格雷斯(Christiana Figueres)在邮件中告诉路透。

她没有提到其他名字。预计美国国务卿克里将代表美国签署此项协定。

参加4月22日的签署仪式并不意味着所有人都会在当天签署协定，这是继去年12月达成协定后开放签署程序的第一天。

一些国家的议会可能尚未正式批准其领导人在首日签署该协定。（完）